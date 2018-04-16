16 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки»

Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки» Прибывшая в Дамаск миссия ОЗХО направилась в город Дума в Восточной Гуте для расследования предполагаемой «химатаки» в Сирийской республике. В Дамаске надеются, что «сотрудники Миссии выполнят работу профессионально и объективно, и будут нейтральными, не поддаваясь оказываемому на них давлению». Сирийские власти рассчитывают, что предстоящий доклад экспертов «разоблачит лживые утверждения западных стран», в частности Британии и Франции.

«Рособоронэкспорт» представит на выставке в Малайзии истребители семейства «Су» «Рособоронэкспорт» покажет истребители семейства «Су», учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортные и боевые вертолеты на XVI Международной выставке вооружений и военной техники, которая стартовала сегодня в Куала-Лумпуре (Малайзия). Кроме того, ожидается большой интерес иностранных делегаций к российской продукции, поставляемой для нужд военно-морских сил, сухопутных войск, а также к средствам ПВО.

Жители Германии считают Дональда Трампа опаснее его российского коллеги Большинство жителей Германии считают, что президент США Дональд Трамп опаснее своего российского коллеги Владимира Путина. Такие данные показал опрос, проведенный институтом Forsa. Отвечая на вопрос, боятся ли немцы Россию, 83% респондентов ответили отрицательно. Зато половина из них считает, что ответственность за рост напряженности между Западом и Россией несут именно США. За постепенное снятие антироссийских санкций высказались 55% немцев.

Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов Сегодня в полдень Роскомнадзор получил решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России мессенджера Telegram. После этого ведомство добавило его в список заблокированных ресурсов. Также информация о данных интернет-ресурса была направлена операторам связи с целью ограничения доступа.