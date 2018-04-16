Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
16 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки»
Политика
Шефчович озвучил позицию Евросоюза по «Северному потоку — 2»
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина Лента новостейЛента новостей СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    16 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки»

    Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки». «Рособоронэкспорт» представит на выставке в Малайзии истребители семейства «Су». Жители Германии считают Дональда Трампа опаснее его российского коллеги. Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов. На Крымском мосту начались пусконаладочные работы системы управления дорожным движением.
    14:35 16 Апреля 2018
    59

     

    Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки»

    16 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки»

    Прибывшая в Дамаск миссия ОЗХО направилась в город Дума в Восточной Гуте для расследования предполагаемой «химатаки» в Сирийской республике. В Дамаске надеются, что «сотрудники Миссии выполнят работу профессионально и объективно, и будут нейтральными, не поддаваясь оказываемому на них давлению». Сирийские власти рассчитывают, что предстоящий доклад экспертов «разоблачит лживые утверждения западных стран», в частности Британии и Франции.

    «Рособоронэкспорт» представит на выставке в Малайзии истребители семейства «Су»

    16 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки»

    «Рособоронэкспорт» покажет истребители семейства «Су», учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортные и боевые вертолеты на XVI Международной выставке вооружений и военной техники, которая стартовала сегодня в Куала-Лумпуре (Малайзия). Кроме того, ожидается большой интерес иностранных делегаций к российской продукции, поставляемой для нужд военно-морских сил, сухопутных войск, а также к средствам ПВО.

    Жители Германии считают Дональда Трампа опаснее его российского коллеги

    16 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки»

    Большинство жителей Германии считают, что президент США Дональд Трамп опаснее своего российского коллеги Владимира Путина. Такие данные показал опрос, проведенный институтом Forsa. Отвечая на вопрос, боятся ли немцы Россию, 83% респондентов ответили отрицательно. Зато половина из них считает, что ответственность за рост напряженности между Западом и Россией несут именно США. За постепенное снятие антироссийских санкций высказались 55% немцев.

    Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов

    16 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки»

    Сегодня в полдень Роскомнадзор получил решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России мессенджера Telegram. После этого ведомство добавило его в список заблокированных ресурсов. Также информация о данных интернет-ресурса была направлена операторам связи с целью ограничения доступа.

    На Крымском мосту начались пусконаладочные работы системы управления дорожным движением

    16 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Миссия ОЗХО направилась в Думу для расследования предполагаемой «химатаки»

    На мосту через Керченский пролив начались пусконаладочные работы автоматизированной системы управления дорожным движением. Благодаря работе системы будут обеспечены эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки. Отметим, что программное обеспечение разработано российскими специалистами.

     

    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    4363
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    3932
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2247
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    19251