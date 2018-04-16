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Кабмин ФРГ объяснил, почему Германия не участвовала в ударах по Сирии
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    Кабмин ФРГ объяснил, почему Германия не участвовала в ударах по Сирии

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    Кабмин ФРГ объяснил, почему Германия не участвовала в ударах по Сирии

    Берлин, 16 апреля. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ не приглашали принять участие в нанесении удара по Сирийской республике.

    «Не было запроса на привлечение Германии к военной акции», — отметил он.

    Говоря о позиции Берлина в данном вопросе, представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что она очевидна. По его словам, власти ФРГ поддерживают тех, «кто возмущен новым применением химического оружия со стороны режима» сирийского президента Башара Асада.

    14 апреля США и их союзники — Франция и Британия нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химоружия Дамаском. МИД РФ неоднократно заявлял, что вбросы о применении химоружия в Сирии поступают от боевиков. В Минобороны РФ также заявляли о наличии неопровержимых доказательств того, что видеозапись является постановкой, а никакой химатаки на самом деле не было, как не было и пострадавших от нее, что подтвердили врачи Сирийского Красного Креста. 

    Автор: Тимур Румянцев
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