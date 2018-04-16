Переехавший в Крым американец рассказал, почему не хочет возвращаться в США

Симферополь, 16 апреля. Американец, приехавший в Крым десять лет назад, чтобы увидеть родину своей бабушки, объяснил, почему не смог расстаться с полуостровом и так и не вернулся в США. По словам мужчины, в первую очередь, его восхищают жители Крыма.

В регионе проживает много людей, и все они не похожи друг на друга, но живут одной дружной семьей, каждый из которой очень патриотичен, говорит он. «Каждый житель полуострова в первую очередь – крымчанин, а все остальное потом. Не перестаю поражаться тому, насколько разнообразный и интернациональный Крым!», — признался американец. Именно эта черта, как подчеркнул собеседник Shark News, вызывает у него уважение и даже восторг. При этом он отметил, что такое мнение разделяют и многие другие туристы.

Так, один из путешественников однажды сказал ему, что хотел бы, чтобы все люди в мире были такими же, как жители Крыма.

При этом он не стал отрицать, что первое время ему было непросто, в частности из-за незнания русского языка: «но все быстро наладилось», и он даже вступил в брак с крымчанкой. Американец также заметил, что живет на полуострове вот уже десять лет, но в последние четыре года жизнь заметно улучшилась. «Крым всегда был прекрасным и живописным, но теперь, это стало еще больше заметно», — признался он.

Кроме того, мужчина указал на то, что сейчас в Крыму открыто много новых возможностей. Именно поэтому, по его словам, он не хочет возвращаться в США. «Крым я полюбил всей душой и теперь считаю себя настоящим крымчанином», — заключил он.