Сирия: почти 60 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

Москва, 16 апреля. Минобороны России сообщило о возвращении 59 тысяч мирных жителей сирийской Восточной Гуты в свои дома. В город Дума также вернулось 860 человек.

«Общее количество возвратившихся к местам прежнего проживания в Восточной Гуте составило 59 003 мирных жителя, в том числе в городе Дума — 860 человек», — отмечается в тексте.

Только за вчерашний день в Восточную Гуту вернулись более трех тысяч человек, сообщили представители МО РФ.

В данный момент ситуация в городе стабильная, налаживается мирная жизнь. Главным приоритетом деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии являются мероприятия по скорейшему возвращению мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты, а также оказанием им гуманитарной помощи.

Как сообщили в силовом ведомстве, сейчас продолжается расчищение завалов в сирийском городе Дума с помощью строительной техники, переданной российской стороной. Ремонтные бригады также восстанавливают электроснабжение в городе.