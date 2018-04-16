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Сочтут подачкой: экс-депутат Рады назвал издевательством планы США выделить $65 млн для жителей Донбасса
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    Сочтут подачкой: экс-депутат Рады назвал издевательством планы США выделить $65 млн для жителей Донбасса

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    Это издевательство: экс-депутат Рады оценил планы США вложить 65 млн долларов в Донбасс

    США намерены потратить до 65 миллионов долларов на снижение зависимости Донбасса от России. По мнению депутата Верховной рады Украины V-VII созывов Владимира Олейника, это выглядит как подачка.

    В документе, опубликованном в апреле Агентством США по международному развитию (USAID), говорится, что средства в размере до 65 миллионов долларов будут выделены на «экономическую переориентацию» Донецкой, Луганской и близлежащих областей с целью восстановления экономики Донбасса, ее интеграции в украинскую систему и снижения зависимости от России.

    «После всех разрушений, которые произошли в Донбассе по вине Киева и Вашингтона, 65 миллионов долларов выглядят просто издевательством. Восстанавливать надо не только экономическую, но и социальную составляющую, надо компенсировать причиненный действующими украинскими властями моральный ущерб, заплатить за гибель людей. Озвученную сумму жители ДНР и ЛНР сочтут подачкой», сказал Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    К тому же украинский политик и управленец уверен, что выделяемые США средства до конечных адресатов в Донбассе не дойдут, а «осядут в карманах грантоедов», которые будут заниматься вопросом восстановления Донбасса и снижения его экономической зависимости от России.

    «Чтобы восстановить Донбасс, нужны миллиарды. Но деньги нужны будет только после того, как там установится мир. Это как с супругами — если между ними постоянно происходят ссоры и драки, то новые обои в их квартире клеить бесполезно — либо отклеятся, либо будут сорваны. Поэтому, я считаю, сначала надо поменять власть на Украине. Нужна такая, которой украинцы будут доверять. Большая часть жителей Украины, как и жители Донбасса, нынешнюю власть сегодня, мягко говоря, не жалуют. Нужно, чтобы к власти пришли те, кто принесет мир в страну», — отметил Владимир Олейник.

    Экс-депутат Верховной рады также напомнил, что после Великой Отечественной войны СССР восстанавливался своими силами.

    «Так же и Украина сможет — без подачек, а за счет инвестиций и собственных ресурсов восстановить Донбасс. Но первоочередное — это мир и нормальные отношения Киева с Москвой», — добавил Владимир Олейник.

    Автор: Марина Степанова
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