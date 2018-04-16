Тренировочную барокамеру Гагарина украли в Москве

Москва, 16 апреля. С охраняемой стоянки в Москве был похищен экспонат Музея космонавтики — барокамера, в которой тренировался космонавт Юрий Гагарин.

Издание «ФедералПресс», в отделение полиции обратился эксперт по пилотированию полетов в Музее космонавтики. По его словам, на стоянке по ул. 1-я Лыковская в Строгино было обнаружено отсутствие музейного экспоната. Ущерб составил 300 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

По словам охранников, барокамеру забрали «другие реставраторы»: «Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули «Поехали!» и были таковы». Документы охранники не проверяли, передает агентство Ura.ru.

Имеется в виду «Сурдобарокамера 48» (СБК-48), которая предназначена для проведения исследований в условиях разряженной атмосферы и высотных испытаний летного состава. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 года, сообщает Infox.ru.

Напомним, несколько дней назад житель Саратовской области украл бронзовую звезду с памятника ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы сдать на металлолом.