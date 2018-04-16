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Тренировочную барокамеру Гагарина украли в Москве
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    Тренировочную барокамеру Гагарина украли в Москве

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    Тренировочную барокамеру Гагарина украли в Москве

    Москва, 16 апреля. С охраняемой стоянки в Москве был похищен экспонат Музея космонавтики — барокамера, в которой тренировался космонавт Юрий Гагарин. 

    Издание «ФедералПресс», в отделение полиции обратился эксперт по пилотированию полетов в Музее космонавтики. По его словам, на стоянке по ул. 1-я Лыковская в Строгино было обнаружено отсутствие музейного экспоната. Ущерб составил 300 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

    По словам охранников, барокамеру забрали «другие реставраторы»: «Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули «Поехали!» и были таковы». Документы охранники не проверяли, передает агентство Ura.ru.

    Имеется в виду  «Сурдобарокамера 48» (СБК-48), которая предназначена для проведения исследований в условиях разряженной атмосферы и высотных испытаний летного состава. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 года, сообщает Infox.ru.

    Тренировочную барокамеру Гагарина украли в Москве

    Напомним, несколько дней назад житель Саратовской области украл бронзовую звезду с памятника ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы сдать на металлолом

     

    Автор: Тимур Румянцев
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