Сирия: боевики обстреляли поселок в провинции Хомс, есть пострадавшие

Хомс, 16 апреля. Боевики антиправительственных формирований обстреляли населенный пункт Эль-Ашрафия на территории сирийской провинции Хомс. В результате обстрела есть пострадавшие.

Как сообщает сирийское правительственное агенство новостей SANA, в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения. По данным агентства, пострадали девочка и взрослая женщина.

Напомним, провинция Хомс была одной из целей нанесенного США, Великобританией и Францией массированного ракетного удара. Несмотря на то, что силы ПВО успешно перехватили все ракеты, нацеленные на объекте в городе Хомс, ряд военных целей на территории провинции оказался под ударом.