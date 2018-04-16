Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики обстреляли поселок в провинции Хомс, есть пострадавшие
Общество
Песков о пожарной безопасности: Надзорные организации усилили контроль по всей России
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики обстреляли поселок в провинции Хомс, есть пострадавшие

    348

    Сирия: боевики обстреляли поселок в провинции Хомс, есть пострадавшие

    Хомс, 16 апреля. Боевики антиправительственных формирований обстреляли населенный пункт Эль-Ашрафия на территории сирийской провинции Хомс. В результате обстрела есть пострадавшие.

    Как сообщает сирийское правительственное агенство новостей SANA, в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения. По данным агентства, пострадали девочка и взрослая женщина.

    Напомним, провинция Хомс была одной из целей нанесенного США, Великобританией и Францией массированного ракетного удара. Несмотря на то, что силы ПВО успешно перехватили все ракеты, нацеленные на объекте в городе Хомс, ряд военных целей на территории провинции оказался под ударом.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    4449
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    3981
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2264
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    19441