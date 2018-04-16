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Сирия: в Дамаске проходит массовый митинг в поддержку армии САР
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    Сирия: в Дамаске проходит массовый митинг в поддержку армии САР

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    Сирия: в Дамаске проходит массовый митинг в поддержку армии САР

    Дамаск, 16 апреля. В понедельник в Дамаске проходит многотысячный молодежный митинг в поддержку правительства и армии Сирии и лично президента Башара Асада. Десятки тысяч школьников и студентов прибыли в центр Дамаска из разных районов города для того, чтобы выразить солидарность с политикой правительства.

    Митинг в поддержку сирийской правительственной армии проходит через два дня после того, как силы ПВО Сирии отразили массированный ракетный удар, нанесенный силами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Организатором стало молодежное крыло Партии арабского социалистического возрождения — правящей партии Сирии.

    Сирия: в Дамаске проходит массовый митинг в поддержку армии САР

    «Аллах, Сирия, Башар, — скандируют участники массового митинга. — Да здравствует армия, давшая отпор империалистам! Мы пожертвуем своими жизнями ради тебя, Башар!»

    Акция проводится накануне важного исторического праздника для Сирии — Дня эвакуации иностранных войск. 17 апреля 1946 года Сирия была провозглашена независимым государством после полного вывода французских колониальных войск.

    Сирия: в Дамаске проходит массовый митинг в поддержку армии САР

    Автор: Валентин Меликов
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