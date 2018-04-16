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Роскомнадзор требует удалить Telegram из App Store и Google Play
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    Роскомнадзор требует удалить Telegram из App Store и Google Play

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    Роскомнадзор требует удалить Telegram из App Store и Google Play

    Москва, 16 апреля. Роскомнадзор направил запросы в App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram из он-лайн магазинов, заявил руководитель ведомства Александр Жаров.

    В комментарии агентству «Интерфакс» Жаров заявил, что запросы будут направлены уже сегодня.

    Напомним, что Telegram официально запретили на территории России. По словам главы Роскомнадзора, процесс блокировки мессенджера займет всего несколько часов.

    Ранее сообщалось, что 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Исковое заявление было подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации» компанией Telegram.

    Автор: Дима Оленин
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