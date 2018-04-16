Ни метра они не получат: Милонов высмеял «тактику мелких шагов» Авакова по «возвращению» Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков представил собственный план возвращения Донбасса под контроль Киева, который украинский министр назвал «тактикой мелких шагов, которым все аплодируют». Среди идей Авакова — отказ от силовой операции из страха перед Россией в пользу постепенного захвата при помощи миротворцев отдельных территорий, которые затем будут передаваться под контроль киевской администрации. План Авакова предусматривает также временное поражение в правах жителей Донбасса, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Виталия Милонова, идеи Авакова не новы, но совершенно неисполнимы, а все его заявления весят не больше, чем заметки в социальных сетях.
«Идея господина Авакова абсолютно не новая. Это идея постепенного захвата территории. То же самое предшественники господина Авакова планировали сделать более 70 лет назад», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей Виталий Милонов, проведя параллель между политикой нынешних киевских властей и нацистской Германией.
«Но все же очевидно, что для того, чтобы осуществить эту идею, нужно захватывать всю территорию Донбасса, а этого никто сделать им [украинским властям] не позволит, и ни одного метра они не получат, — подчеркнул Милонов. — Надо просто привыкнуть к тому, что, как правило, заявления так называемых «официальных лиц Украины» — это некий набор выражений, мало отличающихся от записей в социальной сети Facebook. Не более чем желаемое, которое выдается за действительное. Это просто показывает, что господин Аваков не понимает реалий, и ему просто не докладывают о ситуации, которая существует в Донбассе».
По мнению члена комитета Госдумы по международным делам, идеи Авакова просто смешны и даже не заслуживают серьезного анализа.
«Все эти угрозы «захвата Донбасса» — не более чем бравада в украинских СМИ и в социальных сетях», — резюмировал Виталий Милонов.
Ранее Арсен Аваков в беседе с журналистами «Украинской правды» заявил, что Украина не может планировать военную операцию по «освобождению» Донбасса, не учитывая риск полномасштабного столкновения с Россией. В связи с этим Аваков предложил тактику постепенного перехода территорий ДНР и ЛНР под контроль Украины.
«У меня есть свой план: он называется «тактика мелких шагов, которым все аплодируют», — заявил Аваков.
По словам министра, вслед за входом миротворцев в каждый населенный пункт, туда также бцдцт прибывать украинские пограничники, чтобы вместе блокировать эту территорию от ДНР и ЛНР. Затем в «освобожденном» городе будут проводиться выборы по украинским законам в местные органы власти, а территории будут передаваться под контроль киевских чиновников.
Глава украинского МВД также предположил, что вначале жители Донбасса будут поражены в правах.
«Думаю, люди с оккупированных территорий [так в Киеве называют ДНР и ЛНР — прим. ФАН] будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти — парламента, президента и т.д., — заявил Аваков. — Но это нормальная международная практика».
Ранее Аваков заявил, что Украина якобы может «научить весь мир сопротивлению России в гибридной войне», сообщает «Газета.ру».