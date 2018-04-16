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Лицемерный империализм: британцы предложили свой термин для «гуманитарной интервенции» Мэй в Сирии
Новости Сирии
Песков заявил об «обмене информацией» между РФ и США перед ударом по Сирии
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    Лицемерный империализм: британцы предложили свой термин для «гуманитарной интервенции» Мэй в Сирии

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    Лицемерный империализм: британцы предложили свой термин для «гуманитарной интервенции» Мэй в Сирии

    Лондон, 16 апреля. Российское посольство в Великобритании представило заявление, в котором объясняется, почему «гуманитарная интервенция» — термин, который Лондон использовал, чтобы оправдать удары коалиции по Сирии — не может быть объяснением применения силы.

    Британские пользователи социальных сетей, которые активно комментируют сообщения российской дипломатической миссии, согласились, что иначе как лицемерным подход Лондона к поиску причины для удара по Сирии не назовешь.

    «Да какие тут вообще могут быть вопросы? Это преступление против человечности…» — написала anna knnon. 

    «Антиконституционное преступление Мэй…» — коротко прокомментировал произошедшее в Сирии Harbord Hamond. 

    «Все же очень просто. Сирия никогда не атаковала США или Великобританию. То есть ни одна атака этих стран на Сирию не может быть мотивированной…» — разложил все по полочкам пользователь с ником Permаwars.

    «Лицемерный империализм высшей пробы…» — предложил свой термин для «гуманитарной интервенции» Мэй в Сирии еще один участник обсуждения.

    Напомним, в минувшие выходные США, Великобритания и Франция осуществили ракетный удар по территории Сирии. С кораблей и самолетов коалиции по ближневосточному государству было выпущено более 100 ракет. Президент РФ Владимир Путин решительно осудил действия западных стран, отметив, что удар по Сирии может быть на руку только террористам. 

    Как рассказал доктор военных наук Константин Сивков, атака на САР обошлась Вашингтону по меньшей мере в 200 миллионов долларов. По его мнению, деньги были потрачены впустую, а США еще и понесли в связи с ударом большие репутационные потери. 

    Отметим также, что сирийским ПВО удалось сбить значительное число, выпущенных коалицией ракет. Видео того, что происходило в сирийском небе и на земле САР в выходные, активно выкладывали в Сеть. Как напоминает «Телеканал 360», попали на кадры в том числе и сбиваемые с земли ракеты.

    Лицемерный империализм: британцы предложили свой термин для «гуманитарной интервенции» Мэй в Сирии

     

    Автор: Федор Веснин
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