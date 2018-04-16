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В Киеве объяснили Порошенко, как Украина может выйти из СНГ
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    В Киеве объяснили Порошенко, как Украина может выйти из СНГ

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    В Киеве объяснили Порошенко, как Украина может выйти из СНГ

    Киев, 16 апреля. Для того, чтобы реализовать идею президента Украины Петра Порошенко, а также многих других украинских политиков, о выходе Украины из состава Содружества независимых государств, необходимо отменить Беловежские соглашения, что по своей сути будет означать восстановление Советского Союза. Об этом заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко на пресс-конференции в Киеве.

    «Единственный документ, который можно денонсировать в рамках СНГ – это Беловежские соглашения о развале и СССР и создании СНГ, — с иронией отметила Дьяченко. — Это будет дерзкий бескомпромиссный и революционный шаг, который, уверена, не останется незамеченным и войдет в историю».

    В Киеве объяснили Порошенко, как Украина может выйти из СНГ

    Он саркастически отметила, что Украина и так «движется к нормам социалистического права, когда законы менялись по просьбам трудящихся, а не из логики государственного управления».

    «Денонсируем Беловежские соглашения, вернемся в Советский Союз и заживем», — пошутила политолог.

    Ситуацию с теоретическим «выходом Украины из СНГ» она назвала «циничной», поскольку это нанесло бы серьезный удар украинскому бизнесу и всей экономике.

    «Большинство документов, ратифицированных Украиной в рамках СНГ, являются экономическими — либо избежание двойного налогообложения, либо таможенные соглашения, связанные с зоной свободной торговли, — объяснила глава компании «Партия власти». — надо президенту выйти и честно сказать выжившему бизнесу: «Я хочу вам еще усложнить жизнь и привлечь на ваши головы очередные убытки, потому что моей пресс-службе больше не о чем писать».

    Ранее «Газета.ru» передавала фантастическое заявление Петра Порошенко на Международном форуме по безопасности в Киеве — президент Украины заявил, что «Украина никогда не была членом СНГ», после чего дал указание киевскому правительству подготовить предложения по выходу Украины из уставных органов СНГ.

    В Киеве объяснили Порошенко, как Украина может выйти из СНГ

    Автор: Валентин Меликов
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