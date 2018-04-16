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Эксперт рассказал, как Борис Джонсон сглаживает последствия ракетного удара по Сирии
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    Эксперт рассказал, как Борис Джонсон сглаживает последствия ракетного удара по Сирии

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    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

    Нанесенные по военным объектам Сирии ракетные удары Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции не переломят ход войны и не приведут к смене правительства САР. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

    «Эти удары не должны переломить ход войны и не приведут к смене режима. К сожалению, они не позволят сместить президента Сирии Башара Асада. Их цель — четко заявить, что мы более не потерпим применения химического оружия», — подчеркнул министр.

    Джонсон также сообщил, что полностью удовлетворен реакцией стран-партнеров на агрессивные выпады против Сирийской арабской республики. Другими словами, коллективный Запад полностью поддерживает нарушение международного права. Коснувшись вопроса, почему правительство Терезы Мэй не обсудило с законодателями военную операцию в ближневосточной стране, Джонсон сообщил, что в течение дня премьер «выступит в парламенте, ответит на все вопросы, и все получат возможность высказаться».

    ВМС США

    По мнению российского политолога Павла Святенкова, заявление Джонсона необходимо воспринимать, как попытку сгладить «произведенное негативное впечатление и как попытку заставить Россию идти на переговоры о судьбе Башара Асада».

    «Это попытка  с помощью доброжелательной риторики сгладить политические последствия ракетного удара. Мы видим новости о том, что Трампа будто бы обманули насчет количества высланных российских дипломатов, что выслали слишком много, что удар по Сирии мог бы быть жестче и т.д. Просто после агрессии необходимо смягчить риторику и объяснить рядом жителям США и Великобритании, что их власти борются против всего плохого. Поэтому со стороны США следует заявление — Америка намерена уйти из САР и т.д. В данном случае работает Трамповская схема «наезд-откат», которая должна создать превосходящую переговорную позицию с Россией», — считает политический аналитик.

    Заявление Джонсона в данном случае следует рассматривать в точно таком же ключе — британский министр говорит, «что на самом деле — это были добродушные удары добродушными ракетами, которые не нанесли никому время и пострадали только злостные химические объекты и лаборатории». Однако это не означает, что страны Запада решили оставить свои попытки свергнуть законно избранное правительство и президента Сирии.

    Ракетный эсминец США

    «Да, я не думаю, что эта цель снята с повестки дня. Кроме того, опросы в Великобритании показывают, что ракетные удары не популярны. Так, 40% англичан против ударов и только 36% — выступают за. В этой связи Тереза Мэй будет выступать в парламенте и будет оправдываться за решение об атаке, которое было принято без согласия Палаты общин. Я думаю, что в США противников ударов меньше, но все равно они стандартно вызовут критику. И власти будут говорить: мы же боролись с химоружием, мы не собираемся ввязываться в длительную войну и т.д. В Вашингтоне понимают, что простой народ будет возражать против сухопутной операции в Сирии», — заключил эксперт.

    Напомним, Борис Джонсон ранее заявлял, что по территории САР — это сигнал для России в в контексте инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению, доказательств при этом не предоставляет, а от совместного расследования отказывается.

    В минувшую субботу, 14 апреля вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли ракетные удары по Сирии. По данным Минобороны РФ, всего по территории страны было выпущено более ста крылатых ракет «Томагавк». 71 из них перехвачена и сбита сирийскими ПВО, в частности - зенитно-ракетными комплексами, произведенными в СССР 40 лет назад. После этого глава САР Башар Асад на встрече с российскими депутатам заявил о превосходстве российского вооружения над западным. 

    Президент России Владимир Путин

    В свою очередь президент РФ Владимир Путин резко осудил агрессивные действия Вашингтона, Лондона и Парижа, обвинив их в нарушении международного права.

    Автор: Сергей Гагарин
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