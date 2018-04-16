Польские военные отправились в США договариваться о поставках ЗРК Patriot



Варшава, 16 апреля. Польская делегация отправилась в США на переговоры о втором этапе поставок зенитных комплексов Patriot, написал в Twitter министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. При этом он подчеркнул, что обратно военные намерены вернуться «только со щитом».

«Безопасность поляков неизменно наш главный приоритет, поэтому мы не замедляем темп в модернизации Войска польского. В США отправляется делегация, чтобы договариваться о втором этапе программы Wisla), — говорится в сообщении в мирокблоге.

Напомним, в рамках этой программы, к слову, ставшей крупнейшей национальной программой вооружений, Варшава намерена к 2022 году модернизировать свою систему ПВО и ПРО. Ее основой как раз должны стать американские комплексы Patriot. На эти цели польские власти собираются потратить почти 8,4 млрд долларов (16,4 польских злотых).

Контракт о поставке Patriot был подписан в Варшаве в конце марта этого года. Оговаривалось, что на первом этапе Варшава получит 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.

Второй этап предполагал получение польской армией новейшего радара, дополнительных ракет и пусковых установок.

Как уточнял специализированный портал «Военное обозрение», первые ЗРК Patriot должны поступить в Польшу в 2022 году. Разместить системы собираются вблизи границы с Россией.

Ближайшим конкурентом ЗРК Patriot США является российский комплекс С-400, однако, по мнению военных экспертов, по своим характеристикам С-400 не имеет аналогов. В частности, Patriot проигрывает С-400 по дальности и номенклатуре, а также ряду других характеристик, пояснял в эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков

Кроме того, он указал на то, что применение Patriot в Саудовской Аравии выявило, что все недостатки, всплывшие еще во время иракской войны, так и не были учтены и исправлены.»Поэтому серьезно рассматривать Patriot как конкурента С-400 не приходится», — резюмировал он.

Другой эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал эту сделку бессмысленной для Варшавы. Договор был заключен в угоду американцам.

«Польша сделала шаг навстречу США – закупила очень дорогую и бессмысленную для себя технику. Потому что, во-первых, на Польшу никто нападать не собирается, а, во-вторых, система ПВО Patriot – неэффективна, если они собираются защищаться от российских систем «Искандер». «Искандер-М» легко преодолевает эту систему», — заметил специалист.



