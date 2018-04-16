Волкер призвал ЕС ужесточить санкции против России

Москва, 16 апреля. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Европе необходимо ужесточить санкции против России, а отмена их отдельными государствами грозит осложнениями внутри Европейского союза. Такую позицию он высказал в интервью газете La Stampa, которое было опубликовано в понедельник, 16 апреля.

Волкер отметил, что Италия не может отменить антироссийские санкции, так как это «грозит серьезными осложнениями» для государства. И первоначально это коснется отношений с Брюсселем.

«Это меры общеевропейские, не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях внутри ЕС. В практическом плане отмена санкций затруднительна», — подчеркнул Курт Волкер.

Волкер также добавил, что санкции являются действенным механизмом для достижения урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что это стимулирует Москву выполнять обязательства по минским соглашениям. По его мнению, «было бы крайне полезно», если бы страны Европейского союза последовали примеру Вашингтона. Также американский дипломат высказал мнение, что необходимо «сохранять режим санкций и обсуждать возможность их ужесточения».

Ранее министерство финансов США заявило о расширении санкций против России. В новый список попали российские чиновники, бизнесмены и юридические лица. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что введенные санкции США против России являются «хорошим тестом для микроэкономической конструкции», которую российское правительство и Центральный банк России выстраивали в течение последних лет.

Также сообщалось, что в Государственную думу внесен законопроект об ответе на введенные США санкции. Как заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, график рассмотрения законопроекта будет построен так, чтобы не затягивать с его принятием.