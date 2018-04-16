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Порошенко поручил кабмину начать расторжение договоров со странами СНГ
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    Порошенко поручил кабмину начать расторжение договоров со странами СНГ

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    Порошенко поручил кабмину начать расторжение договоров со странами СНГ

    Киев, 16 апреля. Украинский президент Петр Порошенко дал поручение кабмину страны расторгнуть ряд договоров со странами СНГ. 

    «Верховный главнокомандующий призвал правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ для того, чтобы денонсировать договора, оставив лишь те, которые прагматически необходимы Украине», — сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко на согласительном совете в украинском парламенте.

    Она уточнила, что среди них договор про транзит, договор о признании трудоустройства, дипломов, а также все другие, необходимые для работы украинской экономики.

    Ранее Порошенко дал поручению правительству страны начать процедуру официального выхода страны из СНГ. Он также поручил закрыть украинское представительство при СНГ в Минске. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что возможный выход Украины из состава CНГ ухудшит экономическую ситуацию в этой стране.

    Автор: Тимур Румянцев
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