Омские школьницы пожарили на Вечном огне крабовые палочки

Омск, 16 апреля. Полиция в городе Тара Омской области проводит проверку после инцидента с устроенным школьницами пикником на Вечном огне монумента в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Об этом рассказал заместитель главы Тарского района по социальным вопросам Владимир Жилин. Как пишет РИА Новости, с детьми будет проведена воспитательная беседа.

Ранее кадр с записи прямого эфира в Instagram был опубликован в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». На снимке видно, что на Вечном огне жарятся крабовые палочки. Также на фотографии написано: «Страдаем фигней».

Выяснилось, что еду на Вечном огне готовили девочки 13 и 14 лет. Одна из них учится в гимназии (школа№1) на «отлично» и является активисткой, висит на доске почета, а другая получает знания в школе №2, занимается спортом и также считается активисткой. На данный момент полиция проводит свою проверку по факту инцидента.