Меню
Происшествия
Омские школьницы пожарили на Вечном огне крабовые палочки
Происшествия
Тренировочную барокамеру Гагарина украли в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Омские школьницы пожарили на Вечном огне крабовые палочки

    58

    Омские школьницы пожарили на Вечном огне крабовые палочки

    Омск, 16 апреля. Полиция в городе Тара Омской области проводит проверку после инцидента с устроенным школьницами пикником на Вечном огне монумента в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

    Об этом рассказал заместитель главы Тарского района по социальным вопросам Владимир Жилин. Как пишет РИА Новости, с детьми будет проведена воспитательная беседа.

    Ранее кадр с записи прямого эфира в Instagram был опубликован в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». На снимке видно, что на Вечном огне жарятся крабовые палочки. Также на фотографии написано: «Страдаем фигней».

    Выяснилось, что еду на Вечном огне готовили девочки 13 и 14 лет. Одна из них учится в гимназии (школа№1) на «отлично» и является активисткой, висит на доске почета, а другая получает знания в школе №2, занимается спортом и также считается активисткой. На данный момент полиция проводит свою проверку по факту инцидента.

    Омские школьницы пожарили на Вечном огне крабовые палочки

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    3269
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    3595
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2138
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    17479