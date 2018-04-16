Человек, с которым лучше не шутить: эксперт рассказал, как Трамп заставляет союзников бояться США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился, узнав, что Германия и Франция выслали по четыре российских дипломата, в то время как США — 60. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники, помощники американского лидера еще 24 марта представили ему план действий, согласно которому США должны были выслать «почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники». Отмечается, что они имели в виду общее число дипломатов, однако Дональд Трамп решил, что речь идет о каждой отдельной стране Евросоюза и пришел в ярость.

По словам источников, президент США начал оскорблять помощников нецензурными словами и кричать, что «его не волнует общее число», поскольку получается, что Белый дом занимает самую жесткую позицию в отношении РФ.

Выбор между Россией и НАТО

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что отношения с Россией волнуют президента Трампа, однако не в такой значительной степени, как Россию волнуют отношения с США и с Западом в целом. При прочих равных, выбирая между солидарностью со своими западноевропейскими союзниками по НАТО и стремлением наладить отношения с Москвой, американский лидер всегда выберет первое.

«Так же и Европа, при всей своей внутренней неоднородности, в вопросах политической ориентации всегда будет смотреть в сторону Атлантики, а не Урала. Это не значит, что диалог или даже легкая дружба между Западом и Россией невозможны, нет ничего невозможного. Просто существуют приоритеты, которые в рамках евроатлантических политических, экономических и военных структур неизменны. Вокруг Дональда Трампа ходит масса удивительных историй и анекдотов, причем те самые «фейк-ньюс», которые он ежедневно ругает в своем Twitter, в значительной степени сделали возможной его победу на президентских выборах и, возможно, обеспечат его переизбрание на второй срок», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, сообщение о том, что он пришел в ярость и стал нецензурно бранить своих сотрудников из-за несовпадения количества российских дипломатов, высланных США и каждой в отдельности европейской страной, напоминает один из таких анекдотов. Как, например, и информация годичной давности о том, что прошлая атака «тамагавками» сирийской авиабазы была обусловлена тем, что дочь американского президента Иванка заплакала, услышав новость о «химической атаке» со стороны Асада против, как сообщали западные СМИ, мирных граждан.

По-настоящему подружиться с Россией Трампу мешают серьезные обстоятельства.

«Анекдоты, сплетни, байки — все это представляется нереалистичным. Однако же, во-первых, работает на имидж Трампа, а, во-вторых, рисует его образ как человека, с которым лучше не шутить, у зарубежных лидеров. Лозунг «вернем Америке былое величие» в своем актуальном воплощении превращается в «сделаем так, чтобы, читая новости про Трампа или Twitter самого Трампа, Америку боялись». Многое говорилось о том, что президент США имеет как внутри страны, так и во внешней политике существенно меньшую свободу действия, чем, скажем, российский лидер. Поэтому многократно артикулированное желание Трампа поладить с Москвой или уйти из «ненужных» войн на других континентах вполне может быть совершенно искренним, но малореализуемым вследствие работы выстроенной в США системы сдержек и противовесов, а также масштабным влиянием лоббистских групп, прежде всего, связанных с ВПК», — резюмировал Станислав Бышок.

Как сообщает «Газета.ru», новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, якобы способствовавшие производству химического оружия. Никаких доказательств правомерности этих обвинений США не предоставили.