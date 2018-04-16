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В Госдуме рассказали о визите сирийской делегации в Крым
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    В Госдуме рассказали о визите сирийской делегации в Крым

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    В Госдуме рассказали о визите сирийской делегации в Крым

    Симферополь, 16 апреля. Президент Сирии Башар Асад подтвердил, что визит сирийской делегации в Крым на Ялтинский международный экономический форум состоится, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

    «Визит сирийской делегации на ЯМЭФ подтвердил президент Сирии Башар Асад во время встречи с представителями российской делегации. Сирийцы должны прибыть в Крым 18 апреля», — заявил он агентству РИА Новости.

    В составе сирийской делегации будут чиновники рангом не ниже министра экономики республики, добавил депутат.

    Напомним, что на прошлой неделе Белик в составе российской делегации посетил Сирию с официальным визитом. В рамках поездки прошла встреча с президентом САР Башаром Асадом.

    На встрече с сирийским лидером обсуждался вопрос создания морского пути между Севастополем и Тартусом.

    По словам депутата, у Асада эта идея вызвала большой интерес.

    Автор: Дима Оленин
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