В Госдуме рассказали о визите сирийской делегации в Крым

Симферополь, 16 апреля. Президент Сирии Башар Асад подтвердил, что визит сирийской делегации в Крым на Ялтинский международный экономический форум состоится, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Визит сирийской делегации на ЯМЭФ подтвердил президент Сирии Башар Асад во время встречи с представителями российской делегации. Сирийцы должны прибыть в Крым 18 апреля», — заявил он агентству РИА Новости.

В составе сирийской делегации будут чиновники рангом не ниже министра экономики республики, добавил депутат.

Напомним, что на прошлой неделе Белик в составе российской делегации посетил Сирию с официальным визитом. В рамках поездки прошла встреча с президентом САР Башаром Асадом.

На встрече с сирийским лидером обсуждался вопрос создания морского пути между Севастополем и Тартусом.

По словам депутата, у Асада эта идея вызвала большой интерес.