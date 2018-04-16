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«Дешевые и трудолюбивые»: в Польше установили билборды, рекламирующие гастарбайтеров с Украины
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    «Дешевые и трудолюбивые»: в Польше установили билборды, рекламирующие гастарбайтеров с Украины

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    «Дешевые и трудолюбивые»: в Польше установили билборды, рекламирующие гастарбайтеров с Украины

    Варшава, 16 апреля. В Польше вдоль дорог появились билборды,  рекламирующие«недорогих и трудолюбивых» украинских гастарбайтеров. При этом желто-синий флаг Украины на баннерах изображен в виде занавески. Фото одного из таких щитов опубликовал в Сети журналист Андрей Манчук.

    Согласно сообщению на сайте компании, установившей билборды, сама услуга называется «Leasing pracownikow z Ukrainy» (лизинг работников из Украины, – прим. ФАН). Работодателей уверяют, что прием на работу украинских гастарбайтеров увеличивает рост производительности на предприятиях на 10-15%.

    В компании поясняют, что предложение временной работы гарантирует ее клиентам оптимальный уровень занятости, что в свою очередь сокращает расходы на трудоустройство новых сотрудников.«Временные сотрудники набираются для работы в соответствии с требованиями и ожиданиями работодателя», – отмечается в сообщении на сайте. Потенциальным временным работникам с Украины при этом сулят зарплаты от 600 долларов в месяц.

    В настоящее время компания по найму предлагает срочную вакансию для украинских студентов: работа заключается в раскладывании товаров на полках супермаркетов. За такую работу молодым людям обещают платить по 10 злотых в час. Притом, что с 1 января 2017 года официальная минимальная зарплата в Польше установлена в размере 13 польских злотых в час (порядка 3,1 евро).

    Стоит отметить, что недостатка желающих заниматься и такой низкоквалифицированной работой среди украинцев нет. И объяснение этому очень простое: в стране установилась хроническая безработица, по данным  аналитического центра TEXTY, средняя зарплата в стране не превышает 190 долларов, а в той же Польше она равна 748 долларам.

    Именно поэтому отъезд из страны для многих из них кажется единственным способом хоть как-то свести концы с концами. В сложившемся положении отмена виз в Польшу была встречена украинцами с таким восторгом, и причиной стало не вовсе приближение к европейским ценностям, о которых не устает говорить лидер страны Петр Порошенко.

    Однако в Польше «недорогих и трудолюбивых» украинцев поджидает целый ряд опасностей, один из них как раз происходит в случае обращения в подобные фирмы по найму, когда человек платит компании деньги для содействия в поиске работы на предприятиях Польши, а приехав в страну внезапно понимает, что его обманули, и никто его не ждет.

    Автор: Алексей Громов
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