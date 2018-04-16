США пытаются подорвать достоверность расследования ОЗХО в Сирии — постпредство РФ

Гаага, 16 апреля. Представители Соединенных Штатов пытаются поставить под сомнение достоверность миссии Организации по запрещению химического оружия по расследованию обстоятельств «атаки с использованием химоружия» в сирийском городе Дума. Об этом сообщило постпредство России в ОЗХО.

Как отмечают российские представители, миссия ОЗХО пока что не успела даже добраться до Думы в Восточной Гуте - однако результаты их расследования заранее поставлены под вопрос.

«США пытаются подорвать авторитет миссии по установлению фактов ОЗХО ещё до того, как они прибыли в сирийскую Думу. Россия подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности миссии и не будет вмешиваться в её работу», — приводит RT текст сообщения, опубликованного в Twitter посольства РФ в Голландии.

Live from the @OPCW: the US tries to undermine the credibility the Fact-finding mission in Syria ???????? even before it arrives at Douma. Russia ???????? confirms its commitment to ensure safe and security of the mission and will not interfere in its work. pic.twitter.com/XFQ5x9anj5 — RussianEmbassyNL (@rusembassynl) April 16, 2018

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявляли, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что видео, выдаваемое оппозиционными Дамаску силами и странами Запада за «видеозапись последствий химической атаки в Думе» является грубой постановкой. Как ранее сообщала «Газета.ru», по инициативе РФ в Думу отправилась миссия ОЗХО, однако страны Запада — США, Великобритания и Франция — не дожидаясь результатов расследования нанесли в субботу массированный ракетный удар по Сирии, обосновав его «борьбой с химоружием [президента Сирии Башара] Асада».