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США пытаются подорвать достоверность расследования ОЗХО в Сирии — постпредство РФ
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    США пытаются подорвать достоверность расследования ОЗХО в Сирии — постпредство РФ

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    США пытаются подорвать достоверность расследования ОЗХО в Сирии — постпредство РФ

    Гаага, 16 апреля. Представители Соединенных Штатов пытаются поставить под сомнение достоверность миссии Организации по запрещению химического оружия по расследованию обстоятельств «атаки с использованием химоружия» в сирийском городе Дума. Об этом сообщило постпредство России в ОЗХО.

    Как отмечают российские представители, миссия ОЗХО пока что не успела даже добраться до Думы в Восточной Гуте - однако результаты их расследования заранее поставлены под вопрос.

    «США пытаются подорвать авторитет миссии по установлению фактов ОЗХО ещё до того, как они прибыли в сирийскую Думу. Россия подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности миссии и не будет вмешиваться в её работу», — приводит RT текст сообщения, опубликованного в Twitter посольства РФ в Голландии.

    Напомним, ранее в Минобороны РФ заявляли, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что видео, выдаваемое оппозиционными Дамаску силами и странами Запада за «видеозапись последствий химической атаки в Думе» является грубой постановкой. Как ранее сообщала «Газета.ru», по инициативе РФ в Думу отправилась миссия ОЗХО, однако страны Запада — США, Великобритания и Франция — не дожидаясь результатов расследования нанесли в субботу массированный ракетный удар по Сирии, обосновав его «борьбой с химоружием [президента Сирии Башара] Асада».

    США пытаются подорвать достоверность расследования ОЗХО в Сирии — постпредство РФ

    Автор: Валентин Меликов
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