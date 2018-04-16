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«Настоящий нацизм»: Аваков запретил украинским военным думать и смеяться по-русски
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    «Настоящий нацизм»: Аваков запретил украинским военным думать и смеяться по-русски

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    «Настоящий нацизм»: Аваков запретил украинским военным думать и смеяться по-русски

    Киев, 16 апреля. Украинским военнослужащим запретили не только общаться на русском языке вне службы, их также убедительно попросили «не думать, не смеяться и не ругаться» на русском. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Всеукраинской организации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко. 

    По его словам, которые подкреплены скрином документа, соответствующее предписание для служащих в ВСУ дал министр МВД Арсен Аваков. 

    «В письменном указании министра внутренних дел Украины … содержатся множественные, категорические и безусловные запреты и рекомендации, Характерно, что из шести предписаний, четыре касаются безусловного запрета общения на русском языке, ношения любой одежды с надписями на русском языке…» — написал Журавко. 

    По мнению бывшего депутата Рады, документ за подписью «министра-бандита» показывает, какое отношение к военнослужащим сложилось на Украине. Журавко также цитирует фрагмент, где речь идет о запрете для военнослужащих посещать увеселительные заведения без старшего офицера. 

    «Украинцы, ведут вас целенаправленно в полицейское государство, уничтожая все на своем пути, превращая страну в самый настоящий нацизм…» — подытожил бывший депутат.

    Напомним, борьба с русской культурой и русским языком в последнее время принимает на Украине все более причудливые формы. При этом, как отметил экс-депутат украинского парламента Вадим Колесниченко, активнее всего против русского языка в стране выступают те, кто не говорит на украинском.      

    Автор: Федор Веснин
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