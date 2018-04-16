Эвакуированный из-за угрозы обрушения дома москвич рассказал, где разместили людей

Москва, 16 апреля. Жители дома, расположенного в Пушкаревом переулке, были вынуждены оставить свои квартиры из-за обрушения соседнего здания. В данный момент они живут в предложенных им гостиницах и хостелах.

Мужчина рассказал представителям телеканала «360», что получил направление накануне. Ему предложили поселиться в районе третьего транспортного кольца. Однако москвича не устроил этот вариант, он попросил управу предоставить другое жилье. Тогда его отправили в гостиницу на Сретенку, где уже проживали несколько его соседей.

В дом никого из хозяев не пускают. Сейчас там идет разбор завалов. Часть жильцов отправили жить в хостелы, другая проживает в гостинице.

Расселить людей пришлось из-за частично обрушившегося здания. Это строение пустовало еще с 2006 года, а в прошлом году его приобрел собственник, разработавший проект реконструкции.

Ранее сообщалось, что жителей десяти домов в Москве экстренно эвакуировали из-за угрозы обрушения соседнего здания.