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Роскомнадзор внес Telegram в список заблокированных в России ресурсов
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    Роскомнадзор внес Telegram в список заблокированных в России ресурсов

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    Роскомнадзор внес Telegram в список заблокированных в России ресурсов
    Москва, 16 апреля. Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в список ресурсов, заблокированных на территории России. Перечень доступен на официальном сайте ведомства.

    В пресс-службе уточнили, что в распоряжение Роскомнадзора поступило решение Таганского районного суда.

    «В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — следует из сообщения на сайте службы.

    Напомним, 13 апреля Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке мессенджера Telegram в России. Заявление было подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации» компанией Telegram.

    Автор: Алексей Громов
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