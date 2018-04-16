Роскомнадзор внес Telegram в список заблокированных в России ресурсов



Москва, 16 апреля. Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в список ресурсов, заблокированных на территории России. Перечень доступен на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в распоряжение Роскомнадзора поступило решение Таганского районного суда.

«В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — следует из сообщения на сайте службы.

Напомним, 13 апреля Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке мессенджера Telegram в России. Заявление было подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации» компанией Telegram.