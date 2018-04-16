Следственный комитет проверяет факты насилия над воспитанницами интерната в Хотьково

Москва, 16 апреля. В подмосковном интернате для детей с задержкой в развитии идет проверка фактов насильственных действий над несовершеннолетними ученицами. Как стало известно Федеральному агентству новостей, следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области изучает обнародованные в социальных сетях обстоятельства нарушения прав несовершеннолетних воспитанников государственного бюджетного образовательного учреждения «Хотьковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

«На сегодняшний день следователи проверяют информацию о невыплате заработной платы работникам интерната, побоях, а также насильственных действиях сексуального характера, которые в том числе привели к наступлению беременности несовершеннолетних воспитанниц», — заявили ФАН в следственном управлении Подмосковья.

Интернат находится в деревне Жучки Сергиево-Посадского района Московской области. Здесь учатся примерно 150 детей, которые живут в учебном заведении на постоянной основе.

Это не первая проверка интерната. В декабре 2017 года сотрудники СКР проверяли факт сожительства школьного психолога с выпускником интерната. Как только молодому человеку исполнилось 18 лет, пара расписалась, при этому психолог была уже беременна. Именно это сожительство и стало причиной возникновения интереса к учебному заведению.

Вопреки распространенной в прессе информации о насилии над детьми со стороны сотрудников интерната, оказалось, что ученики совершали насильственные действия друг над другом, а администрация школы просто закрывала на это глаза.

Осенью 2017 года учительница истории Хотьковского интерната и председатель школьного отделения профсоюза «Учитель» Людмила Новикова создала петицию под названием «Остановите произвол и беззаконие в интернате для детей с ОВЗ». В течение полугода она дополняла ее документами и различными историями из жизни интерната. Позже Новикова позвонила на горячую линию «Сдай педофила» и рассказала о вопиющих случаях, которые происходили в школе.

После ее обращения информация поступила руководителю рабочей группы Совета федерации по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, Елене Мизулиной. И она уже обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в интернате. Следователи уже опросили директора, педагогов и воспитанников интерната.

Педагогический состав интерната выразил несогласие с заявлениями Новиковой. Они так же, как и Новикова, обратились в различные СМИ, а также в министерство образования Московской области. Имидж заведения нарабатывался долгие годы, сообщили они. Школа зарекомендовала себя как учреждение с богатым опытом работы по коррекции тяжелых нарушений речи, с высокими показателями качества образования. В 2015 году интернат в очередной раз был признан в числе лучших коррекционных школ Московской области.

«Ложная, порочащая школу и коллектив информация, которую распространяет Людмила Викторовна Новикова в средствах массовой информации, интернет-ресурсах, социальных сетях, пагубно сказывается на репутации школы, — рассказали педагоги. — В сознании людей, которые читают негативную информацию, складывается отрицательное впечатление о школе. Последствия своих действий Людмила Викторовна, по всей видимости, не понимает. В наше время жесткой конкуренции действия Новиковой могут спровоцировать отток обучающихся, уменьшение финансирования и, как следствие — сокращение штата сотрудников школы».

В разговоре с ФАН Людмила Новикова подтвердила, что в школе неоднократно происходили преступления против половой неприкосновенности учащихся.

«У детей с задержкой в развитии, как правило, раннее половое созревание, — говорит она. — Три года назад девочка, восьмиклассница со сложным диагнозом, которая постоянно находилась в интернате, забеременела от десятиклассника. В другом случае был изнасилован старшеклассниками мальчик. Мама забрала его и перевела в другую школу. Администрация как-то все уладила».

Она подчеркнула, что случаев насилия со стороны сотрудников интерната не было, и детей никто никогда не бил.