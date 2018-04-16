Меню
Общество
Следственный комитет проверяет факты насилия над воспитанницами интерната в Хотьково
Весь мир
Лавров назвал цель российской помощи Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Следственный комитет проверяет факты насилия над воспитанницами интерната в Хотьково

    49

    Следственный комитет проверяет факты насилия над воспитанницами интерната в Хотьково

    Москва, 16 апреля. В подмосковном интернате для детей с задержкой в развитии идет проверка фактов насильственных действий над несовершеннолетними ученицами. Как стало известно Федеральному агентству новостей, следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области изучает обнародованные в социальных сетях обстоятельства нарушения прав несовершеннолетних воспитанников государственного бюджетного образовательного учреждения «Хотьковская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

    «На сегодняшний день следователи проверяют информацию о невыплате заработной платы работникам интерната, побоях, а также насильственных действиях сексуального характера, которые в том числе привели к наступлению беременности несовершеннолетних воспитанниц», — заявили ФАН в следственном управлении Подмосковья.

    Интернат находится в деревне Жучки Сергиево-Посадского района Московской области. Здесь учатся примерно 150 детей, которые живут в учебном заведении на постоянной основе.

    Это не первая проверка интерната. В декабре 2017 года сотрудники СКР проверяли факт сожительства школьного психолога с выпускником интерната. Как только молодому человеку исполнилось 18 лет, пара расписалась, при этому психолог была уже беременна. Именно это сожительство и стало причиной возникновения интереса к учебному заведению.

    Вопреки распространенной в прессе информации о насилии над детьми со стороны сотрудников интерната, оказалось, что ученики совершали насильственные действия друг над другом, а администрация школы просто закрывала на это глаза.

    Осенью 2017 года учительница истории Хотьковского интерната и председатель школьного отделения профсоюза «Учитель» Людмила Новикова создала петицию под названием «Остановите произвол и беззаконие в интернате для детей с ОВЗ». В течение полугода она дополняла ее документами и различными историями из жизни интерната. Позже Новикова позвонила на горячую линию «Сдай педофила» и рассказала о вопиющих случаях, которые происходили в школе.

    После ее обращения информация поступила руководителю рабочей группы Совета федерации по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, Елене Мизулиной. И она уже обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в интернате. Следователи уже опросили директора, педагогов и воспитанников интерната.

    Следственный комитет проверяет факты насилия над воспитанницами интерната в Хотьково

    Педагогический состав интерната выразил несогласие с заявлениями Новиковой. Они так же, как и Новикова, обратились в различные СМИ, а также в министерство образования Московской области. Имидж заведения нарабатывался долгие годы, сообщили они. Школа зарекомендовала себя как учреждение с богатым опытом работы по коррекции тяжелых нарушений речи, с высокими показателями качества образования. В 2015 году интернат в очередной раз был признан в числе лучших коррекционных школ Московской области.

    «Ложная, порочащая школу и коллектив информация, которую распространяет Людмила Викторовна Новикова в средствах массовой информации, интернет-ресурсах, социальных сетях, пагубно сказывается на репутации школы, — рассказали педагоги. — В сознании людей, которые читают негативную информацию, складывается отрицательное впечатление о школе. Последствия своих действий Людмила Викторовна, по всей видимости, не понимает. В наше время жесткой конкуренции действия Новиковой могут спровоцировать отток обучающихся, уменьшение финансирования и, как следствие — сокращение штата сотрудников школы».

    В разговоре с ФАН Людмила Новикова подтвердила, что в школе неоднократно происходили преступления против половой неприкосновенности учащихся.

    «У детей с задержкой в развитии, как правило, раннее половое созревание, — говорит она. — Три года назад девочка, восьмиклассница со сложным диагнозом, которая постоянно находилась в интернате, забеременела от десятиклассника. В другом случае был изнасилован старшеклассниками мальчик. Мама забрала его и перевела в другую школу. Администрация как-то все уладила».

    Она подчеркнула, что случаев насилия со стороны сотрудников интерната не было, и детей никто никогда не бил.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    «Никаких детей им не жалко — ни в Сирии, ни в Донбассе»: эксперт объяснил позицию Запада по конфликтам

    22:14   16 Апреля 2018
    34
    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    Трамп приостановил введение новых санкций против РФ – СМИ

    22:10   16 Апреля 2018
    43
    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    СМИ узнали о планах Запада сорвать предложенное РФ голосование в ОЗХО

    20:32   16 Апреля 2018
    1022
    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    Минобороны РФ назвало реальные цели ракетного удара США по Сирии

    19:06   16 Апреля 2018
    3294