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Россия не будет вмешиваться в работу миссии ОЗХО в сирийской Думе
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    Россия не будет вмешиваться в работу миссии ОЗХО в сирийской Думе

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    Россия не будет вмешиваться в работу миссии ОЗХО в сирийской Думе

    Москва, 16 апреля. Москва не будет вмешиваться в работу миссии ОЗХО в сирийском городе Дума. Об этом рассказали в постоянное представительство РФ в организации.

    Как говорится в сообщении в Twitter, Вашингтон пытаются подорвать авторитет миссии по установлению фактов ОЗХО еще до того, как члены миссии прибыли в сирийскую Думу. По словам дипломатов, Россия при этом подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности миссии и не будет вмешиваться в ее работу.

    Ранее сообщалось, что миссия Организации по запрещению химического оружия, прибывшая в Дамаск, направится в Думу для расследования предполагаемой химической атаки в Сирии. Отмечалось, что правительство окажет поддержку международным экспертам.

    Напомним, 14 апреля военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по объектам в Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском. МИД России неоднократно заявлял, что вбросы о применении химоружия в Сирии поступают от боевиков. Президент России Владимир Путин осудил действия США, подчеркнув, что они на руку террористам.

    Россия не будет вмешиваться в работу миссии ОЗХО в сирийской Думе

    Автор: Анна Иванова
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