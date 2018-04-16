Пьяный сотрудник автомойки угнал Mercedes Медведчука в Киеве

Киев, 16 апреля. Сотрудник автомойки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Инцидент произошел в Киеве.

Соответствующую информацию сообщило агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, пьяный сотрудник автомойки угнал автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит Виктору Медведчуку. На автомойке автомобиль оставила супруга украинского политика Оксана Марченко.

По информации источника, мужчина, угнавший автомобиль, не справился с управлением транспорта, и произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате случившегося никто не пострадал. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.