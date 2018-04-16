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В России ужесточат наказание за угон автомобиля
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    В России ужесточат наказание за угон автомобиля

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    В России ужесточат наказание за угон автомобиля

    Москва, 16 апреля. Угон автомобиля в нашей стране будет приравнен к краже. 

    За прошедший год в РФ были зарегистрированы 21 842 кражи авто, еще 20 834 аналогичных преступлений были классифицированы как угоны, о чем сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. По его словам, к задержанным злоумышленникам применялось мягкое наказание, так как они были привлечены по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщает «Парламентская газета».

    Устранить правовой пробел в законодательстве решили власти Петербурга. В результате был разработан законопроект, который исключает возможность двойной трактовки преступления: документ приравнивает угон к хищению. Уже в ближайшем будущем его рассмотрят депутаты Законодательного собрания, передает агентство «ФедералПресс».

    Напомним, ранее депутаты Государственной думы предложили правительству страны разработать меры по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний в России.

    Автор: Тимур Румянцев
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