В России ужесточат наказание за угон автомобиля

Москва, 16 апреля. Угон автомобиля в нашей стране будет приравнен к краже.

За прошедший год в РФ были зарегистрированы 21 842 кражи авто, еще 20 834 аналогичных преступлений были классифицированы как угоны, о чем сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. По его словам, к задержанным злоумышленникам применялось мягкое наказание, так как они были привлечены по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщает «Парламентская газета».

Устранить правовой пробел в законодательстве решили власти Петербурга. В результате был разработан законопроект, который исключает возможность двойной трактовки преступления: документ приравнивает угон к хищению. Уже в ближайшем будущем его рассмотрят депутаты Законодательного собрания, передает агентство «ФедералПресс».

Напомним, ранее депутаты Государственной думы предложили правительству страны разработать меры по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний в России.