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Сирия: корреспондент ФАН запечатлел невозмутимый Дамаск, почти не заметивший ударов США
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    Сирия: корреспондент ФАН запечатлел невозмутимый Дамаск, почти не заметивший ударов США

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    Дамаск

    Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске прислал эксклюзивные видео- и фотоматериалы, на которых изображена сирийская столица после ракетных ударов Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Как можно убедиться после их просмотра, районы города, оказавшиеся под прицелом, не понесли практически никакого ущерба — Дамаск продолжает жить привычной жизнью.

    Дамаск

    Наш репортер фиксировал ситуацию в столице, передвигаясь по ней на автомобиле. Ему удалось запечатлеть обстановку в северо-восточной части Дамаска, вблизи международного аэропорта на юге и в ряде других районов. На улицах много людей, на дорогах с самого утра отмечается привычное движение транспорта. Таким образом, практически все удары не смогли достичь своей цели, и, несмотря на заявления западных политиков об успехе атаки, можно сделать вывод, что она фактически провалилась.

    Дамаск

    Напомним, на фоне ракетных ударов коалиции во главе с США в западных и прозападных СМИ поднялась волна фейковых публикаций, описывающих «колоссальный урон, нанесенный американцами и их союзниками Сирии». Представители министерства информации арабской республики позже выступили с обращением к народу, призвав жителей не верить вбросам оппозиционной прессы, работающей в интересах Соединенных Штатов. Позже видеорепортажи сирийских телеканалов подтвердили данные официальных властей САР.

    Дамаск

    Рано утром 14 апреля Вашингтон, Лондон и Париж выпустили по территории арабской республики больше 100 ракет класса «воздух-земля» и «Томагавков», однако свыше 70 из них были перехвачены сирийскими системами ПВО. Целями западной коалиции стали объекты в провинциях Дамаск и Хомс.

    Автор: Алексей Громов
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