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Дворкович заверил, что ответ Москвы на санкции США не повредит российской экономике
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    Дворкович заверил, что ответ Москвы на санкции США не повредит российской экономике

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    Дворкович заверил, что ответ Москвы на санкции США не повредит российской экономике

    Москва, 16 апреля. Российский ответ на санкции США не повредит экономике РФ. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

    «Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности», — сообщил Дворкович в эфире канала «Россия 24».    

    Он отметил, что правительство внимательно изучает возможные риски ответных мер для отдельных сфер экономики России. По словам Дворковича, к одной из «чувствительных» сфер относится программное обеспечение. Вице-премьер также подчеркнул, что у РФ «должен быть арсенал для возможных ответных действий», отмечает издание «Аргументы и Факты».

    Напомним, ранее Госдума вынесла на рассмотрение специальный законопроект, который определяет реакцию Москвы на новые антироссийские санкции США. Документ в частности предлагает запретить ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США. 

    Кроме того, ответные меры, вполне вероятно, будут применены и в атомной и ракетно-двигательной отраслях, а также в авиастроении.

    Автор: Федор Веснин
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