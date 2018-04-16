Дворкович заверил, что ответ Москвы на санкции США не повредит российской экономике

Москва, 16 апреля. Российский ответ на санкции США не повредит экономике РФ. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности», — сообщил Дворкович в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что правительство внимательно изучает возможные риски ответных мер для отдельных сфер экономики России. По словам Дворковича, к одной из «чувствительных» сфер относится программное обеспечение. Вице-премьер также подчеркнул, что у РФ «должен быть арсенал для возможных ответных действий», отмечает издание «Аргументы и Факты».

Напомним, ранее Госдума вынесла на рассмотрение специальный законопроект, который определяет реакцию Москвы на новые антироссийские санкции США. Документ в частности предлагает запретить ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США.

Кроме того, ответные меры, вполне вероятно, будут применены и в атомной и ракетно-двигательной отраслях, а также в авиастроении.