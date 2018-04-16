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Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи
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    Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи

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    Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи

    Москва, 16 апреля. Курсы доллара и евро к рублю увеличились на открытии торгов на Московской бирже по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

    Курс доллара к рублю составил 62,62 рубля утром в понедельник, 16 апреля. Так, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялся на 57 копеек.

    Курс евро также не остановился и вырос на 66 копеек. Утром в понедельник, 16 апреля, курс евро к рублю достиг уровня в 77,21 рубль, сообщает «Свободная Пресса».

    Напомним, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что в понедельник, 16 апреля, будут введены новые санкции против Российской Федерации.

    Автор: Дарья Смолина
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