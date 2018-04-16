Главы МИД стран ЕС призвали к независимому расследованию событий в Сирии

Москва, 16 апреля. В заявлении Совета Евросоюза, заседание которого проходит в Люксембурге на уровне глав МИД 28 стран сообщества, говорится, что последние события в Сирии должны быть расследованы в срочном порядке.

Ка отмечается в документе, «самые последние события в Сирии, которые действительно шокируют и должны быть срочно и независимо расследованы, только укрепляют общую решимость ЕС».

Кроме того, в заявлении также указывается, что «применение химического оружия является неприемлемым, представляет собой нарушение международного права и может быть военным преступлением или преступлением против человечности».

США и их союзники возложили ответственность за так называемую «химатаку» в Восточной Гуте на Дамаск. В Минобороны РФ заявляли о наличии неопровержимых доказательств того, что видеозапись является постановкой, а никакой химатаки на самом деле не было, как не было и пострадавших от нее, что подтвердили врачи Сирийского Красного Креста.

Доказано, что атака на мирных жителей Думы 7 апреля была лишь инсценировкой, использованной в качестве предлога для нанесения ударов. Как сообщил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари, ее организаторы уже арестованы и выступили на телевидении с признанием.