Сирия, 16 апреля. САА освободила деревню Аль-Джин у границы между Хамой и Хомсом. Бригады ССА** сдадут свои позиции на востоке провинции Дамаск. Сообщения об ударах неизвестных самолетов в Алеппо не подтвердились, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают направлять подкрепление на юг Дамаска; опровергли сообщения об ударах неопознанной авиации в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): сдаст свои позиции в районе населенного пункта Думейр в восточной части Дамаска; создала лагерь для эвакуированных из Восточной Гуты боевиков.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в провинции Киркук в Ираке.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Ан-Нусре»*** в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: в боях с САА потеряла деревню Аль-Джин в районе границы между провинциями Хама и Хомс; подверглась обстрелам САА на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции, оккупировавшие район населенного пункта Думейр к северо-востоку от Дамаска, приняли условия мирного соглашения с правительственными силами и покинут данные территории, передав все свое тяжелое вооружение Сирийской арабской армии (САА). Переговоры прошли при участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Эвакуация боевиков на север САР начнется в ближайшие 48 часов. В то же время ведутся переговоры с радикалами, занимающими горы Восточного Каламуна. Известно, что здесь базируются отряды формирований «Бригада Ахмада Аль-Абдо» и «Джейш Тувар Аль-Шам», состоящих в числе Сирийской свободной армии (ССА). Оппозиционные СМИ, в свою очередь, заявляют о том, что силы антиправительственных группировок не намерены сдавать позиции и продолжают оказывать силам САР ожесточенное сопротивление. Об этом заявляет телеканал Halab Today TV.

Между тем правительственные силы продолжают передислоцировать дополнительные отряды на юг столицы. После прибытия элитного подразделения САА «Тигры» к лагерю «Аль-Ярмук» также направились 105-я и 106-я бригады САА. Напомним, силы САР намереваются начать полномасштабное наступление и зачистить от ИГИЛовцев районы Ат-Тадамун, Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо на территориях, занимаемых протурецкими отрядами Сирийской свободной армии (ССА), был создан новый лагерь для боевиков «Джейш Аль-Ислам»*****, эвакуированных из города Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщает оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (AJA_Syria).

Между тем сирийские военные опровергли сообщения об ударах неизвестных военных самолетов по военной базе проправительственных отрядов ливанской организации «Хезболла» к юго-западу от Алеппо. Согласно официальному источнику САА, взрывы произошли во время разминирования данных территорий. До сих пор неизвестно, пострадал ли кто-либо из бойцов формирования.

Провинция Хомс

Днем ранее Сирийская арабская армия (САА) начала наступление против исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1***, базирующихся в анклаве на севере провинции Хомс вблизи границы с Хамой. Под контроль правительственных подразделений уже перешли населенные пункты Аль-Хамрат, Салим, Аль-Мададжин и Аль-Аламех к северо-востоку от столицы региона. Кроме того, в ходе последних столкновений военнослужащим армии САР также удалось освободить деревню Аль-Джин, о чем сообщает Twitter-канал (ivansidorenko1). Информации о потерях со стороны радикалов «Тахрир Аш-Шам» в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются столкновения между группировками вооруженной оппозиции «Джебхат Тахрир Сурия» и «Хайят Тахрир Аш-Шам». Накануне исламисты «Джебхат Ан-Нусры», стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам», начали наступление на позиции «Тахрир Сурии». В результате ожесточенных боев последние потеряли более десяти населенных пунктов, в том числе стратегический город Хан Шейхун, расположенный недалеко от соседней провинции Хама. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, далее отряды «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 намереваются выступить против бывших союзников к западу от Алеппо в районе города Дарат Изза.

Провинция Хама

Информационный портал Masar Press Net, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по военным объектам боевиков в районе населенного пункта Кафр Зета в северной части провинции Хама. О нанесенном боевикам уроне не сообщается. Напомним, радикалы террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», дислоцирующиеся недалеко от границы с Идлибом, неоднократно вели огонь по мирным населенным пунктам, расположенным у линии разграничения сил сторон.

Ирак

В административном центре провинции Киркук прогремел мощный взрыв. Согласно данным информационного агентства Iraqi News, один из мирных жителей погиб, еще девять человек получили ранения в результате инцидента. Взрывное устройство было заложено в одном из автомобилей в районе Аль-Хадра. Пострадавших гражданских лиц доставили в ближайшую больницу. По предварительным данным, теракт был организован боевиками подпольно действующих групп «Исламского государства». В настоящий момент службы безопасности проводят обыски с целью обнаружения виновных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)