Киевские власти запретили ввоз из России книг про Украину и Донбасс

Киев, 16 апреля. Киевские власти дополнили список книг, запрещенных к ввозу на Украину из РФ. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по вопроса телевидения и радиовещания Украины.

Под запрет попали книги, излагающие историю гражданской войны в Донбассе, а также историю государственного переворота на Украине с неугодной Киеву точки зрения. Среди них такие книги, как «Эксперимент «Украина». Недоразумение длиною в столетие» Виктора Зуева, «Исповедь российского добровольца» Юрия Горошко, и «Война на Донбассе: Оружие и тактика» Александра Широкорада.

Напомним, цензура книжной продукции на Украине действует с конца 2016 года, когда соответствующий закон был подписан президентом Петром Порошенко. Официально ограничения на ввоз и требование одобрения ввозимой печатной продукции Госкомтелерадио Украины направлены на «стимулирование украинского рынка печатной продукции».