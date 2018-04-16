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Киевские власти запретили ввоз из России книг про Украину и Донбасс
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    Киевские власти запретили ввоз из России книг про Украину и Донбасс

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    Киевские власти запретили ввоз из России книг про Украину и Донбасс

    Киев, 16 апреля. Киевские власти дополнили список книг, запрещенных к ввозу на Украину из РФ. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по вопроса телевидения и радиовещания Украины.

    Под запрет попали книги, излагающие историю гражданской войны в Донбассе, а также историю государственного переворота на Украине с неугодной Киеву точки зрения. Среди них такие книги, как «Эксперимент «Украина». Недоразумение длиною в столетие» Виктора Зуева, «Исповедь российского добровольца» Юрия Горошко, и «Война на Донбассе: Оружие и тактика» Александра Широкорада.

    Напомним, цензура книжной продукции на Украине действует с конца 2016 года, когда соответствующий закон был подписан президентом Петром Порошенко. Официально ограничения на ввоз и требование одобрения ввозимой печатной продукции Госкомтелерадио Украины направлены на «стимулирование украинского рынка печатной продукции».

    Автор: Валентин Меликов
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