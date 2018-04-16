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Почти две тысячи чиновников привлекли к административной ответственности после трагедии в Кемерово
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    Почти две тысячи чиновников привлекли к административной ответственности после трагедии в Кемерово

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    Почти две тысячи чиновников привлекли к административной ответственности после трагедии в Кемерово

    Москва, 16 апреля. Почти две тысячи должностных лиц и 500 юридических лиц привлекли к административной ответственности в ходе проверок зданий с массовым пребыванием людей, которые начали проводить после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

    После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начались проверки зданий с массовым пребыванием людей по всей России.

    «К административной ответственности привлечены 1,8 тысячи должностных лиц и свыше 500 юридических лиц», — заявил Ринат Еникеев на совещании.

    Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    Автор: Дарья Смолина
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