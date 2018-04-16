Почти две тысячи чиновников привлекли к административной ответственности после трагедии в Кемерово

Москва, 16 апреля. Почти две тысячи должностных лиц и 500 юридических лиц привлекли к административной ответственности в ходе проверок зданий с массовым пребыванием людей, которые начали проводить после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начались проверки зданий с массовым пребыванием людей по всей России.

«К административной ответственности привлечены 1,8 тысячи должностных лиц и свыше 500 юридических лиц», — заявил Ринат Еникеев на совещании.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.