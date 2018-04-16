Китай принял на вооружение новую баллистическую ракету

Пекин, 16 апреля. Новая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение народно-освободительной армией Китая (НОАК). Она способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку, о чем сообщает Центральное телевидение Китая.

В понедельник в расположении неназванной ракетной бригады НОАК состоялась церемония передачи нового вида вооружения. Телеканал сообщил, что ракета может использоваться для нанесения точных ударов по важным наземным целям, крупным и средним кораблям, а также для оперативного ответного ядерного удара.

В репортаже указывается, что это новое орудие устрашения.

Китайский информационный портал Sina в этой связи отмечает, что речь может идти о модификации баллистической ракеты средней дальности DF-26.

Напомним, в прошлом месяце Турция провела первые тестовые запуски баллистических ракет своего производства в городе Синоп, расположенном на севере республики.