Трамп собрал почти 30 миллионов долларов на переизбрание президентом США
Вашингтон, 16 апреля. Президент США Дональд Трамп собрал уже почти 30 миллионов долларов на кампанию по своему переизбранию на пост главы государства в 2020 году.
Как сообщили в комитете по сбору средств в избирательный фонд, названный «Сделаем Америку снова великой», только в текущем году было пожертвовано около 10 миллионов долларов, еще 22 оставались на счетах комитета по итогам 2017 года. Затраты в то же время составили почти 4 миллиона — в частности, около 650 тысяч долларов было потрачено на изготовление бейсболок и других аксессуаров с избирательной символикой.
Напомним, Трамп подал документы на переизбрание 20 января 2017 года, в тот же день, когда официально начал исполнять полномочия президента США. Тот факт, что подобных жестов до 45-го президента США никто не делал, не остался без внимания общественности.