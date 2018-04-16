Меню
Новости Сирии
Закрытое заседание ОЗХО по Сирии началось в Гааге
Общество
В Подмосковье в 2018 году отремонтируют более 3 тысяч километров дорог
Следующая новость
Загрузка...

    Закрытое заседание ОЗХО по Сирии началось в Гааге

    143

    Закрытое заседание ОЗХО по Сирии началось в Гааге

    Гаага, 16 апреля. В понедельник в голландской Гааге началось заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, темой которого станет «предполагаемое использование химического оружия в Сирийской Арабской Республике». 

    Заседание будет проходить в закрытом режиме до вечера, журналистов туда не допустят. Как сообщил РИА Новости представитель российской делегации в ОЗХО, по итогам заседания вечером в посольстве РФ в Голландии будет, предположительно, проведена пресс-конференция, на которой будут оглашены выводы по итогам заседания.

    Напомним, одной из важнейших тем в ходе данного заседания станет якобы имевшая место химатака на территории Восточной Гуты в Сирии, единственным доказательством которой является видеозапись «последствий химатаки», снятая сирийскими «Белыми касками» в больнице города Дума. Вашингтон и союзники возложили ответственность за эту «химатаку» на Дамаск. В Минобороны РФ заявляли о наличии неопровержимых доказательств того, что видеозапись является постановкой, а никакой химатаки на самом деле не было, как не было и пострадавших от нее, что подтвердили врачи Сирийского Красного Креста.

    Между тем, не дожидаясь выводов ОЗХО, комиссия которой была направлена в Сирию для расследования «химатаки» в Думе, США, Великобритания и Сирия в ночь на субботу нанесли массированный ракетный удар по военным и научным объектам в Сирии. В результате атаки почти не было пострадавших, однако несколько объектов получили серьезные повреждения.

    Закрытое заседание ОЗХО по Сирии началось в Гааге

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    55
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    3204
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1980
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    15299