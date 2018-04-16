Закрытое заседание ОЗХО по Сирии началось в Гааге

Гаага, 16 апреля. В понедельник в голландской Гааге началось заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, темой которого станет «предполагаемое использование химического оружия в Сирийской Арабской Республике».

Заседание будет проходить в закрытом режиме до вечера, журналистов туда не допустят. Как сообщил РИА Новости представитель российской делегации в ОЗХО, по итогам заседания вечером в посольстве РФ в Голландии будет, предположительно, проведена пресс-конференция, на которой будут оглашены выводы по итогам заседания.

Напомним, одной из важнейших тем в ходе данного заседания станет якобы имевшая место химатака на территории Восточной Гуты в Сирии, единственным доказательством которой является видеозапись «последствий химатаки», снятая сирийскими «Белыми касками» в больнице города Дума. Вашингтон и союзники возложили ответственность за эту «химатаку» на Дамаск. В Минобороны РФ заявляли о наличии неопровержимых доказательств того, что видеозапись является постановкой, а никакой химатаки на самом деле не было, как не было и пострадавших от нее, что подтвердили врачи Сирийского Красного Креста.

Между тем, не дожидаясь выводов ОЗХО, комиссия которой была направлена в Сирию для расследования «химатаки» в Думе, США, Великобритания и Сирия в ночь на субботу нанесли массированный ракетный удар по военным и научным объектам в Сирии. В результате атаки почти не было пострадавших, однако несколько объектов получили серьезные повреждения.