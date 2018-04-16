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Медведь открыл футбольный матч в Пятигорске
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    Медведь открыл футбольный матч в Пятигорске

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    Медведь открыл футбольный матч в Пятигорске

    Москва, 16 апреля. Медведь по кличке Тима открыл матч 27-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, второй дивизион) зоны «Юг» между пятигорским «Машуком-КМВ» и «Ангуштом» из Назрани.

    Под аплодисменты болельщиков медведь вышел на беговую дорожку стадиона перед самым началом игры, передают «Аргументы и Факты».

    Животное дружелюбно поприветствовало зрителей, а затем подержало в лапах футбольный мяч.

    Отметим, что встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ангушта».

    Автор: Дима Оленин
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