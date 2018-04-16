Джонсон уточнил, какую цель имела ракетная атака США и союзников по Сирии

Лондон, 16 апреля. Министр иностранных дел Британии заявил, что ракетная атака США и союзников по Сирии не была нацелена на смену политического режима в стране.

Все цели были связаны с якобы производством и хранением химоружия, таким образом, по словам Джонсона, и не ставили целью сместить правительство действующего лидера страны Башара Асада. При этом британский министр назвал «пропорциональный удар» по этим объектам «абсолютно правильным решением».

«Очень важно отметить, что это не попытка сместить баланс в войне в Сирии или добиться смены режима или избавиться от Башара Асада. Я боюсь, что война в Сирии продолжится в любом случае, и это ужасно», — сказал Джонсон

С таким заявлением он выступил в Люксембурге в преддверии саммита глав МИД Евросоюза.

Накануне Джонсон заявлял, что удары по Сирии являются сигналом для России в контексте инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению, доказательств при этом не предоставляет, а от совместного расследования отказывается. Пользуясь голословными обвинениями, Британия выслала из страны российских дипломатов, после чего ее поддержал целый ряд государств, следом обвинив сотрудников российских дипмиссий персонами нон-грата. Москва ответила на это зеркальными мерами.

Напомним, вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли ракетные удары по Сирии ночью 14 апреля. По данным Минобороны РФ, всего по территории страны было выпущено более ста крылатых ракет "Томагавк". 71 из них сбила сирийская ПВО, на вооружении которой находились советские ракеты, выпущенные 30 лет назад. После этого глава САР Башар Асад на встрече с российскими парламентариями 15 апреля заявил о превосходстве российского вооружения над западным. Победу русского оружия праздновали и мирные жители Дамаска, после того, как столица пережила агрессию коалиции США.

Президент РФ Владимир Путин резко осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, обвинив их в нарушении международного права. Ракетные удары он назвал актом агрессии, подчеркнув, подобными шагами США потакают террористам, которые вот уже семь терзают сирийский народ, а также провоцируют новую волну беженцев не только из Сирии, но региона в целом.

Путин также указал на то, что в качестве предлога для военной агрессии была использована инсценировка химатаки в Думе 7 апреля, хотя ни российские военные специалисты, ни местные жители не подтвердили того, что она была. Никаких доказательств обнаружено не было.

В результате ударов были ранены три мирных жителя. Повреждения получили военные объекты и гражданская инфраструктура. В частности, одна из ракет попала в школьный класс в Дамаске.