Более 85% россиян заявили о своем нежелании участвовать в протестных акциях

Москва, 16 апреля. Более 85% россиян заявили о своем нежелании участвовать в каких-либо протестных акциях. Такие результаты были получены в ходе социологического опроса специалистами российской исследовательской организации «Левада-Центр».

Согласно исследованию, 86% россиян не хотят участвовать в протестных акциях. Социологи отмечают, что данные показатели демонстрируют, что у россиян высокий уровень доверия к власти.

Кроме этого исследование показало, что 75% опрошенных россиян считают маловероятными протесты граждан в результате падения их уровня жизни или нарушения прав. Только 17% россиян ответили, что протестные акции вполне возможны. Стоит отметить, что число граждан, которые считали протесты возможными, значительно снизилось по сравнению с декабрем прошлого года, на тот момент процент составил 23%.

Исследователи отмечают, что данные показатели говорят о том, что вырос уровень доверия к власти.

Отметим, что россияне не хотят никаких революций, они хотят поступательного развития страны. Граждане поддерживают выбранный властями курс на развитие.