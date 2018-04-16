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МИД КНР назвал удар по Сирии нарушением международного права
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    МИД КНР назвал удар по Сирии нарушением международного права

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    МИД КНР назвал удар по Сирии нарушением международного права

    Пекин, 16 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сообщила, что авиаудары США и их союзников в Сирийской республике — это нарушение основного принципа международного о неприменении военной силы.

    Соответствующее заявление было сделано в ходе ее брифинга.

    «Устав ООН четко определяет, в какой ситуации можно применять военную силу. США, Великобритания и Франция, нанося удар по Сирии, нарушили основной принцип международного права по запрещению применения военной силы», — сказала дипломат.

    США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам в ночь на 14 апреля. Эти действия были ответом на якобы «применение химоружия в городе Дума». При этом в больницы Думы не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления. Кроме того, все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. Президент РФ Владимир Путин назвал удар коалиции США актом агрессии против суверенного государства.  

    МИД КНР назвал удар по Сирии нарушением международного права

    Автор: Тимур Румянцев
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