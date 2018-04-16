Сирия, 16 апреля. Бельгия хочет диалога с Российской Федерацией по вопросу Сирийской Арабской Республики (САР). Белый дом желает вывести американские войска из САР. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивал на ударе по российским и иранским объектам. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Диалог

Для урегулирования сирийского конфликта политическим путем необходим диалог с Российской Федерацией. Об этом заявил в понедельник глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

«Надо отдавать себе отчет в том, что этот диалог непрост. Мы не согласны с Россией по целому ряду досье, в частности, по Украине и по тому, как решать сирийский вопрос. Но нужно идти на диалог, если мы хотим однажды найти политическое решение», — сказал Рейндерс.

Отметим, что обсуждение ситуации вокруг САР после ракетных ударов коалиции и развитие событий по так называемому «делу Скрипаля» станут ключевыми пунктами повестки встречи в понедельник глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Ожидается, что министры одобрят заключения по сирийской тематике, в которых могут возникнуть конкретные инициативы.

Стоит напомнить, в ночь на 14 апреля вооруженные силы Соединенных Штатов, Франции и Великобритании ударили по Сирии. Как сообщает российское министерство обороны, западная коалиция выпустила свыше сотни ракет.

Удары были совершены в ответ на мнимую химическую атаку. В свою очередь Россия заявила, что данные о применении химического оружия в Думе не соответствуют действительности. Все это провокация террористов.

Вывод солдат

Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет как можно скорее вернуть американских военных из Сирии на родину. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН) и создать условия, которые предотвратят его возрождение», — говорится в сообщении.

«Кроме того, мы ожидаем, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя большую ответственность как в военном, так и в финансовом плане по обеспечению безопасности региона», — приводит Белый дом слова Сары Сандерс.

Желание ударить по объектам РФ

Как сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, Трамп был готов нанести удар по российским и иранским объектам на территории САР. Сообщается, что глава Пентагона Джеймс Мэттис представил главе Белого дома три варианта атаки. Первый рассматривал удар по объектам САР, которые якобы имеют отношение к химическому оружию. Второй вариант рассматривал удар по более широкому спектру целей, включая исследовательские объекты, которые якобы связаны с химическим оружием, и по центрам военного командования.

В свою очередь третий вариант предполагал ракетные удары по российским система ПВО. Этот план был разработан, чтобы «подорвать военный потенциал» официального Дамаска. Газета уверяет, что Трамп настаивал на ударе по объектам РФ и Ирана, но Мэттис выступил категорически против этого. В конечном итоге Трамп утвердил «гибридный план».

1 Организация запрещена на территории РФ.