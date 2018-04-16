В Госдуме рассказали, как Великобритания сама себя пугает страшилками о России

Москва, 16 апреля. Великобритания, спецслужбы которой планируют ответ в случае возможных действий Москвы в киберпространстве, придумывает страшилки о России, а затем сама же их боится, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов.

Ранее Sunday Times писала, что британские спецслужбы готовы совершить кибертаку на компьютерные сети в РФ в ответ на якобы возможные атаки российских специалистов на системы Лондона.

Как пишет РИА Новости, Морозов подчеркнул, что «у страха глаза велики». Он уточнил, что Лондон постоянно придумывает «страшилки сам себе, а потом мужественно их боится». Депутат напомнил, что Москва никому не угрожает кибератакой. По словам Морозова, у США есть кибервойска, а России бояться не надо.