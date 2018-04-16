Меню
Политика
В Госдуме рассказали, как Великобритания сама себя пугает страшилками о России
Общество
В Подмосковье в 2018 году отремонтируют более 3 тысяч километров дорог
Следующая новость
Загрузка...

    В Госдуме рассказали, как Великобритания сама себя пугает страшилками о России

    77

    В Госдуме рассказали, как Великобритания сама себя пугает страшилками о России

    Москва, 16 апреля. Великобритания, спецслужбы которой планируют ответ в случае возможных действий Москвы в киберпространстве, придумывает страшилки о России, а затем сама же их боится, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов.

    Ранее Sunday Times писала, что британские спецслужбы готовы совершить кибертаку на компьютерные сети в РФ в ответ на якобы возможные атаки российских специалистов на системы Лондона.

    Как пишет РИА Новости, Морозов подчеркнул, что «у страха глаза велики». Он уточнил, что Лондон постоянно придумывает «страшилки сам себе, а потом мужественно их боится». Депутат напомнил, что Москва никому не угрожает кибератакой. По словам Морозова, у США есть кибервойска, а России бояться не надо.

    В Госдуме рассказали, как Великобритания сама себя пугает страшилками о России

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    942
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    3282
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1992
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    15575