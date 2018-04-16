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Сирия против США: в Латакии прошел митинг, организованный узниками боевиков из Гуты, — видео ФАН
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    Сирия против США: в Латакии прошел митинг, организованный узниками боевиков из Гуты, — видео ФАН

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    Кардаха

    В городе Кардаха, расположенном в центральной части Латакии, прошли митинги в поддержку официального правительства Сирии и президента республики Башара Асада. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присоединился к демонстрации, после чего поговорил с организатором акции и членами его семьи. Эксклюзивная видеозапись из САР — в нашем материале.

    Жители САР выступают против вмешательства США

    Десятки людей вышли на площадь с государственным сирийским флагом и изображениями президента страны. По мнению активиста Мехди Хасана, который и организовал демонстрацию, среди мирного населения Сирии после последних событий — прежде всего, удара коалиции во главе с США по территории САР и обстрелов боевиков в Кардахе — серьезно возросли протестные настроения, связанные с вмешательством западных держав в дела их родной страны. Люди захотели поддержать свою родину и еще раз показать всему миру, что они выступают категорически против военного присутствия Соединенных Штатов и их союзников в Сирии.

    «Самое главное — это посеять среди людей любовь к родине, к тому месту, где ты живешь. Сколько ты родине отдашь, столько и получишь взамен. Твоя сила – это сила твоей страны, и если в твоем сердце есть любовь к родине, то значит, твое сердце чисто», — заметил в беседе с корреспондентом ФАН Мехди.

    США

    Его супруга Хана подчеркнула, что они не понаслышке знают, что на самом деле представляет из себя так называемая «умеренная оппозиция», которую Запад стремиться привести к власти в Сирии путем свержения Башара Асада. Женщина рассказала, что раньше вся их семья проживала в Восточной Гуте. По ее словам, райский оазис с приходом боевиков превратился в настоящий ад, и им едва удалось вырваться оттуда.

    «Мой ребенок был щитом для боевиков. Это они должны чувствовать стыд и позор. Мы же остались с поднятой головой и будем оставаться такими до последнего. Правда на нашей стороне», — заявила Хана.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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