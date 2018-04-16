«Тактика, которой аплодируют все»: Аваков раскрыл свой план по возвращению Донбасса

Киев, 16 апреля. По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, у него есть собственный план по возвращению под контроль Киева неподконтрольных территорий Донбасса. Глава МВД уверен, что в этом ему помогут миротворческие силы ООН, с помощью которых он планирует возвратить Донбасс под контроль Киева «тактикой мелких шагов».

По словам Авакова, трудно надеяться на то, что с помощью миротворцев удастся восстановить контроль сразу над всей территорией народных республик Донбасса: «Голубых касок» столько нет».

«У меня есть свой план. Он называется «тактика мелких шагов, которым аплодируют все», — без лишней скромности заявил украинский министр. — Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района».

Суть плана Авакова состоит в том, чтобы одновременно вводить на территорию ДНР и ЛНР миротворцев и украинских пограничников — правда, неясно, по каким причинам он считает, что их впустят силы народных республик Донбасса.