Война по газетным заголовкам

Американцы нашли повод к войне с Сирией в СМИ. Историки подтверждают, что они — далеко не первые.

Ситуация, когда одно государство готово напасть на другое — убивать чужих граждан, самим нести потери — из-за газетных новостей, в том числе фейковых, кажется абсурдом. Но выглядит это бредово лишь на первый взгляд. На самом деле, уже два века существует чеканная формула прусского генерала и военного теоретика Карла фон Клаузевица — «Война есть продолжение политики другими средствами». И если политика государства направлена на уничтожение другой страны, то все средства хороши.

В том числе и средства массовой информации.

Пресса, радио, телевидение уже давно используются политиками в качестве информационной артподготовки к настоящим войнам, но порой и сами влияют на их принимаемые политиками решения. И американцы, готовясь покарать Асада за якобы химическую атаку в сирийском городе Дума, о которой они узнали из новостей и соцсетей, да простится нам каламбур, здесь Америки не открыли.

1878 год. Русская армия уже освободила от турок Болгарию и стоит под стенами Стамбула, когда в Босфор входит английская эскадра для поддержки Османской империи, а в самой Британии демонстративно объявляется мобилизация и подготовка к войне с Россией. Обе страны находятся на грани конфликта, и далеко не последнюю роль в раздувании вражды играла британская пресса, не гнушавшаяся, по-современному говоря, откровенными «фейками».

Известные российские историки Валерий Блохин и Сергей Косарев в своей работе «Русско-турецкая война (1877-1878 гг.) в отражении британской периодической печати» подробно описали эти методы.

«Британские газеты отказались от критических дискуссий и приступили к активному манипулированию общественным мнением — формировали психологическую атмосферу в среде своих читателей, предлагая заранее подготовленные варианты осмысления событий Балканского кризиса», — заключают авторы на примерах изощренных манипуляций английской прессы.

При этом общественное мнение выступало вовсе не в качестве конечной инстанции публицистического воздействия. Итогом должны были стать необходимые действия внешнеполитического ведомства Британской империи в отношении России.

«Одним из постоянных сюжетов на страницах английских газет становится изображение жестокостей, чинимых русской армией в отношении мирных жителей на территории, принадлежавшей Турецкой империи. Публикации английской печати, в которых регулярно говорилось о «злодействах над женщинами, детьми и мертвыми мусульманами», в соответствии с поставленными задачами, привели к крайне враждебному настроению против России», — пишут Блохин и Косарев.

Буквально каждый день войны, как отмечают историки, «приносил новые факты, которые можно было интерпретировать в зависимости от целей, что ставили перед собой корреспонденты газет и журналов, а турецкое командование делало все возможное для того, чтобы обвинить русскую армию в преднамеренной жестокости».

Иногда, читая эти исторические примеры, тяжело разобрать, идет ли речь о нынешней Сирии или событиях полуторавековой давности.

«В главной квартире турецкой армии в Шумле 19-ти корреспондентам европейских журналов показали каких-то несчастных, потерпевших, вероятно, от черкес, а может быть, и от болгар, и убедили их подписать обвинительный протокол против России», — анализируют историки архивные документы.

Словом, нынешние английские журналисты, обвиняющие Россию во всех грехах, лишь следуют традициям своих предшественников.

Спустя три с лишним десятилетия ситуация в Европе опять обострилась. И снова СМИ играли не последнюю роль. Сотрудник Института военной истории Андрей Исаев в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что «целая цепочка событий — и резкие выступления кайзера, и Балканские войны — сделали кризисы в Европе уже обыденностью, а их «раскачка», в том числе и в прессе, привела в итоге к Первой мировой войне».

Научный сотрудник Института российской истории РАН, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков приводит для ФАН в качестве примера историю знаменитой фальшивки — «письма Зиновьева».

В этом письме советский государственный деятель, руководитель Коминтерна в 20-е годы Григорий Зиновьев якобы передал английским коммунистам просьбу большевистского правительства об усилении подрывной деятельности на территории Британии. Фальшивку опубликовала английская газета Daily Mail.

«Хотя достоверность этого «письма» изначально была сомнительна, оно активно использовалась для раздувания в британской прессе антисоветской истерии, что в итоге сильно обострило отношения двух стран», — говорит Александр Дюков.

Много позже стало известно, что организатором скандальной провокации выступил британский разведчик и близкий друг Уинстона Черчилля майор Десмонд Мортон.

И, наконец, нельзя обойти вниманием знаменитую гляйвицкую провокацию, ставшую прологом ко Второй мировой войне.

Группа эсэсовцев, переодевшись в польскую военную форму, вечером 31 августа 1939 года ворвалась в помещение радиостанции в городе Гляйвице. Ее сотрудники были связаны и засажены в подвал, а в эфир вышло антигерманское воззвание на польском языке.

Наутро германские газеты вышли с громкими заголовками о польской агрессии против «миролюбивой» Германии, по радио выступил Гитлер, заявив, что «даст отпор» Варшаве. Правда, нигде кроме самого третьего Рейха в нападение Польши на Германию не поверили, но для внутренней аудитории провокация сработала. Большинство немцев было уверено в виновности Польши. Так началась самая кровопролитная война в истории человечества.

Обобщая тему о роли СМИ в развязывании войн, Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики МГУ, кандидат исторических наук подчеркнул, «что есть существенная разница между событиями 80-летней давности с тем, что происходит сейчас».

«Если проводить сравнение, все-таки в тридцатые годы прошлого века у журналистов была возможность остановиться, подумать, осмыслить что-то, сопоставить информацию, — считает Раскин. — Сейчас ситуация намного сложнее. Когда работаешь в режиме реального времени, информацию труднее перепроверять. Отсюда много дезинформации. Это может приводить к поспешным решениям, которые могут иметь негативные последствия».

Андрей Раскин приводит пример из недавнего прошлого, когда двадцать лет назад под влиянием телевизионных трансляций, особенно в прямом эфире, американцы совершили поспешные действия в Сомали. Они начали военную операцию практически без подготовки и оказались в тяжелом положении.