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Бегает по миру с большим молотком: в Германии назвали безрассудным решение Трампа атаковать Сирию
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    Бегает по миру с большим молотком: в Германии назвали безрассудным решение Трампа атаковать Сирию

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    Бегает по миру с большим молотком: в Германии назвали безрассудным решение Трампа атаковать Сирию

    Берлин, 16 апреля. Решение осуществить ракетный удар по Сирии было глупым и поспешным, президент США Дональд Трамп нарушил «золотое правило» своего предшественника Барака Обамы, который старался не делать «безрассудных глупостей».

    Об этом пишет шеф-редактор немецкого ZDF Эльмар Тевесен в статье, озаглавленной «Поспешные и глупые воздушные удары».

    По мнению немецкого журналиста, президент Трамп едва ли не каждый день совершает необдуманные решения, и удар по Сирии стал еще одним примером, когда в Вашингтоне «использовали молоток, чтобы удовлетворить свое эго в состоянии аффекта». 

    «Кто только и делает, что бегает по миру с большим молотком, склонен видеть в любой проблеме гвоздь», — пишет Тевесен.

    Он отмечает, что США могли выждать, чтобы «запугать» Сирию и ее союзников приходом авианосцев, однако в результате была осуществлена «не оказавшая практически никакого воздействия поспешная атака».

    Напомним, в минувшие выходные США, Франция и Великобритании нанесли удары по Сирии. Было выпущено около 100 ракет. Президент РФ Владимир Путин решительно осудил эти действия, назвав атаку шагом, способным помочь только террористам. 

    Бегает по миру с большим молотком: в Германии назвали безрассудным решение Трампа атаковать Сирию

    Автор: Федор Веснин
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