Эксперты из Германии назвали пять самых надежных автомобилей старше 10 лет

Москва, 16 апреля. Немецкие эксперты выбрали пять самых надежных автомобилей, возрастом более десяти лет. Рейтинг был составлен специалистами ассоциации технического надзора TUV, которая занимается техосмотром машин в Германии.

Первое место в рейтинге занял Porsche 911. Показатель поломок автомобилей этой модели составил 12,2%. Стоит отметить, что средний пробег составил 75 тысяч километров.

На второй строчке расположился автомобиль Toyota Corolla Verso с 15,3% машин с поломками, авто в среднем проходили 135 тысяч километров. Тройку лидеров замыкает Mazda 2 со средним показателем пробега 97 тысяч километров и показателем 16,3%.

На четвертом месте расположился автомобиль Ford Fusion, процент поломок составил 17,8%, пробег — 95 тысяч километров. Пятое место в рейтинге досталось японскому автомобилю Toyota Corolla c показателем 18,2% и пробегом в 114 тысяч километров.