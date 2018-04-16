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Общество
МЧС насчитало в России 400 эксплуатирующихся без разрешения ТЦ
Общество
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    МЧС насчитало в России 400 эксплуатирующихся без разрешения ТЦ

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    МЧС насчитало в России 400 эксплуатирующихся без разрешения ТЦ

    Москва, 16 апреля. В ходе проверок после пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» МЧС РФ выявило 400 ТЦ и других объектов с массовым пребыванием людей, которые эксплуатируются без разрешения. Об этом сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев в ходе селекторного совещания в ведомстве.

    «Ситуация усугубляется наличием фактов эксплуатации подобных зданий без соответствующего разрешения. В ходе проверок установлено 400 таких объектов», — заявил он.

    Напомним, что в конце марта произошел пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате погибло 64 человека, более 70 пострадало.

    Автор: Дима Оленин
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